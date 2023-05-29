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Экс-глава самарского департамента градостроительства перешел на работу в МП «Ремжилуниверсал»

Сергей Шанов, который ранее руководил департаментом градостроительства Самары, сохранил работу в структурах мэрии. Он стал заместителем директора муниципального предприятия «Ремжилуниверсал», сообщается на сайте МП.

Фото: Департамент градостроительства г. о. Самара

Фото: Департамент градостроительства г. о. Самара

Кресло руководителя департамента градостроительства Самары освободилось в конце сентября минувшего года. Сергей Шанов уволился с должности из-за утраты доверия.

Перед этим он подал уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая была чревата конфликтом интересов. Но комиссия самарской администрации выяснила, что Сергей Шанов поздно уведомил ее о ситуации. После этого его уволили.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновника уволили из-за утраты доверия».

Георгий Портнов

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