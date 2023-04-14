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Платная автомобильная стоянка на ул. Дачной в Самаре признана незаконной

Арбитражный суд Самарской области признал недействительным притворный договор аренды ограждения, заключенный с целью организации платной автомобильной стоянки в Самаре, сообщает прокуратура региона. 

Муниципалитету возвращен земельный участок площадью 1890 кв. м, расположенный напротив дома № 17 на ул. Дачной. С арендатора — ООО «Лидер» —  взыскано неосновательное обогащение в размере более 350 тыс. руб. Землю в аренду компании предоставило МП «Ремжилуниверсал».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Использование в коммерческой деятельности только ограждения для организации автостоянки без использования недвижимого имущества невозможно. Фактическая передача объекта недвижимости могла быть  произведена только по результатам торгов»,— поясняют в прокуратуре. 

Сабрина Самедова

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