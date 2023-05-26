Верховный суд подтвердил законность решения о возврате администрации Самары земли под автостоянкой

Верховный суд подтвердил законность решения суда о возврате администрации Самары земельного участка, переданного под автомобильную стоянку ООО «Лидер». Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Подтверждена законность принятого Арбитражным судом Самарской области 25 июля 2022 года решения об удовлетворении иска прокуратуры Самарской области о признании недействительным договора аренды движимого имущества для организации стоянки автотранспортных средств, заключенного муниципальным предприятием городского округа Самара "Ремжилуниверсал" и ООО "Лидер"»,— говорится в сообщении.

Площадь участка составляет 3 150 кв.м. Находится он в Октябрьском районе на ул. Мичурина в границах улиц Революционной и Лукачева.

По договору МП «Ремжилуниверсал» передал «Лидеру» забор, при этом компания фактически заняла земельный участок для автостоянки. Кроме того, при заключении договора, вопреки требованиям закона, не был проведен конкурс. С арендатора ранее было взыскано неосновательное обогащение в размере более 350 тыс. руб.

Сабрина Самедова