«Ъ». More than law
Издательский дом «Коммерсантъ» приступает к исследованию для подготовки рейтинга «Лидеры рынка юридических услуг–2024» и приглашает юридические фирмы к участию*.
По итогам исследования «Ъ» выявит лидеров в категориях «Лучшие юридические практики», «Лучшие отраслевые практики», «Индивидуальный рейтинг ведущих юристов».
Старт приема анкет 16.10.2023 — окончание приема анкет 31.01.2024.
Подробную информацию о рейтинге, порядке и условиях участия можно получить, направив запрос по адресу lawrating@kommersant.ru
*Юридические фирмы-участники оплачивают регистрационный взнос за обработку анкет рейтинга в размере 25 000 руб. (без НДС), вне зависимости от количества выбранных номинаций. Взнос оплачивается при отправке заполненной формы анкеты в срок до 31.01.2024 г.