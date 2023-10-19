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Коммерсантъ FM
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«Ъ». More than law

Издательский дом «Коммерсантъ» приступает к исследованию для подготовки рейтинга «Лидеры рынка юридических услуг–2024» и приглашает юридические фирмы к участию*.

По итогам исследования «Ъ» выявит лидеров в категориях «Лучшие юридические практики», «Лучшие отраслевые практики», «Индивидуальный рейтинг ведущих юристов».

Старт приема анкет 16.10.2023 — окончание приема анкет 31.01.2024.

Подробную информацию о рейтинге, порядке и условиях участия можно получить, направив запрос по адресу lawrating@kommersant.ru

*Юридические фирмы-участники оплачивают регистрационный взнос за обработку анкет рейтинга в размере 25 000 руб. (без НДС), вне зависимости от количества выбранных номинаций. Взнос оплачивается при отправке заполненной формы анкеты в срок до 31.01.2024 г.

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