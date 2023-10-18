Противопожарный режим отменен в Орловской области

С 18 октября в Орловской области отменен противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков, сообщили в правительстве региона.

«Особый противопожарный режим отменен в связи с нормализацией пожарной обстановки, связанной с лесными и природными пожарами, установлением низкого класса пожарной опасности на территории Орловской области»,— пояснили в облправительстве.

В последний раз ограничения на разведение костров и въезд в леса Орловщины вводились 28 сентября. Это было связано с ростом числа возгораний и повышением пожарной опасности.

Накануне власти объявили об отмене противопожарного режима в Воронежской и Курской областях. Также стало известно, что он уже не действует в Белгородской и Тамбовской областях, однако официально об этом не сообщалось.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза) на 18 октября, в Липецкой области ограничения еще действуют.

Какие прогнозы структура Рослесхоза давала по рискам возникновения пожаров в макрорегионе в 2023 году — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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