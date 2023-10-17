С 16 октября в Курской области отменен особый противопожарный режим, который был введен с 10 апреля. Снято ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, сообщили в правительстве региона.

«Погодные условия способствуют отмене противопожарного режима, однако с наступлением осенне-зимнего сезона возрастает количество граждан, нарушающих правила пожарной безопасности при уборке территории садовых и дачных участков. В связи с этим курян просят соблюдать правила пожарной безопасности и оповещать сотрудников ГУ МЧС России по Курской области о проводимых пожароопасных работах»,— говорится в сообщении.

Сегодня особый противопожарный режим отменили в Воронежской области. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), ранее он был снят в Белгородской и Тамбовской областях, хотя об этом официально и не сообщалось.

Подробнее об отмене особого противопожарного режима в субъектах макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин