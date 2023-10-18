Эксперт назвал нетипичной ситуацию с задержкой назначения правительства Самарской области

По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, задержка с назначением нового правительства Самарской области выглядит нетипично для российской региональной политики. «Подобные эпизоды возникали в прошлом, примерно до 2012 года. Сейчас, если в регионе четко выстроенная вертикаль власти, председатель правительства — это просто заместитель губернатора, и главе региона время нужно только для того, чтобы “расставить шахматные фигуры по клеточкам”. Не очень понятно, почему Дмитрий Азаров затягивает сроки, ведь это уже второй его срок на посту губернатора, то есть, у него уже есть своя команда. Если действительно не удается согласовать кандидатуру Виктора Кудряшова из-за высказываний его сына — это вопрос готовности губернатора идти до конца. Другой губернатор мог бы просто переместить это человека на не очень заметную для Кремля должность. В целом, для региона ситуация бьет по одному очень важному аспекту — по трансфертам и дотациям федерального правительства», — считает Дмитрий Журавлев.

Ранее губернатор Дмитрий Азаров отказался назвать сроки представления нового состава регионального кабинета министров. В ответ на соответствующий вопрос «Ъ-Волга» глава региона ответил, что ему «некуда торопиться». Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в законодательстве Самарской области нет временной нормы внесения губернатором кандидатуры главы кабмина на утверждение губдумы, таким образом, в регионе долгое время может функционировать временное правительство.

Ближайшее заседание думы пройдет 24 октября. На официальном портале областного парламента нет указаний, что одним из вопросов предстоящего заседания будет утверждение главы правительства региона. Сейчас врио главы кабинета министров является Виктор Кудряшов, занимавший эту должность и во время предыдущего губернаторского срока господина Азарова. По данным «Ъ-Волга», у губернатора могли возникнуть сложности с согласованием кандидатуры господина Кудряшова в Администрации Президента РФ из-за того, что сын врио предправительства попал под проверку Госдумы как релокант, критиковавший СВО, президента Владимира Путина и действующую власть в РФ.

Евгений Чернов