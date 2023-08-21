«Самый проблемный» долгострой в Липецке планируют завершить к концу 2024 года

Компания «СМУ-3», выкупившая известный недостроенный многоквартирный дом на улице 50 лет НЛМК в Липецке за 58,9 млн руб., планирует достроить его к концу 2024 года. Об этом сообщило издание Gorod48 со ссылкой на владельца фирмы Александра Бунцева.

По словам господина Бунцева, возможность завершить возведение дома, простоявшего 17 лет без консервации, подтвердила строительная экспертиза. Компания ждет ее результатов, чтобы в ближайшее время начать работы по проектированию. В феврале 2024 года могут стартовать строительство и продажа квартир.

Господин Бунцев считает, что «этот долгострой станет памятником российским строителям»

Жилой дом на 50 лет НЛМК начали возводить около 17 лет назад. В 2019 году застройщик ООО «Строительное управление 10 треста "Липецкстрой"» обанкротился. Годом ранее интерес к завершению объекта проявляло АО «Свой дом».

Губернатор Игорь Артамонов ранее назвал недострой самым проблемным в городе. Всего в строительстве участвовали около 300 дольщиков. Застройщика обанкротила публичная правовая компания (ППК) «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». Она получила права не недострой и выплатила дольщикам 730 млн руб. за неполученное жилье.

Алина Морозова

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