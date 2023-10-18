На Украине ошибочно арестовали все акции связанных с Фридманом операторов

Шевченковский районный суд Киева 4 октября по ошибке арестовал все 100% акций двух крупнейших мобильных операторов страны — «Лайфселл» и «Киевстар», которые связывают с Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым. Позднее суд изменил решение, ограничившись арестом только долей, контролируемых российскими бизнесменами, сообщает украинское издание Liga.net со ссылкой на реестр судебных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Изначально арест был наложен по ходатайству офиса генпрокурора Украины.

Через несколько дней после этого ведомство обратилось в суд, «заявив об описке в решении». Выяснилось, что арест надо было наложить только на 19,8% уставного капитала lifecell и 47,85% уставного капитала «Киевстара». Это доли, принадлежащие структурам, связанным с LetterOne (холдинг, основанный господином Фридманом и его партнерами). Суд удовлетворил просьбу прокурора и исправил решение.

В сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Михаил Фридман подозревается в финансировании нескольких российских военных заводов на сумму около 2 млрд руб. 6 октября СБУ заявила, что суд арестовал все активы Михаила Фридмана, а также господ Авена и Косогова на сумму более 17 млрд грн. (46,5 млрд руб.). На прошлой неделе стало известно, что господин Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, но из-за начавшегося израильско-палестинскного конфликта приехал в Москву.

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Лаура Кеффер