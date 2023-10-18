На Украине ошибочно арестовали все акции связанных с Фридманом операторов
Шевченковский районный суд Киева 4 октября по ошибке арестовал все 100% акций двух крупнейших мобильных операторов страны — «Лайфселл» и «Киевстар», которые связывают с Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым. Позднее суд изменил решение, ограничившись арестом только долей, контролируемых российскими бизнесменами, сообщает украинское издание Liga.net со ссылкой на реестр судебных решений.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Изначально арест был наложен по ходатайству офиса генпрокурора Украины.
Через несколько дней после этого ведомство обратилось в суд, «заявив об описке в решении». Выяснилось, что арест надо было наложить только на 19,8% уставного капитала lifecell и 47,85% уставного капитала «Киевстара». Это доли, принадлежащие структурам, связанным с LetterOne (холдинг, основанный господином Фридманом и его партнерами). Суд удовлетворил просьбу прокурора и исправил решение.
В сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Михаил Фридман подозревается в финансировании нескольких российских военных заводов на сумму около 2 млрд руб. 6 октября СБУ заявила, что суд арестовал все активы Михаила Фридмана, а также господ Авена и Косогова на сумму более 17 млрд грн. (46,5 млрд руб.). На прошлой неделе стало известно, что господин Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, но из-за начавшегося израильско-палестинскного конфликта приехал в Москву.
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