NASA вновь отложила выход астронавтов в космос из-за утечки в модуле «Наука»

Выход астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции, отложенный в начале октября из-за утечки теплоносителя резервного контура радиатора модуля «Наука», вновь перенесли. Новый выход запланирован на конец года, сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Дату выхода уже переносили с 12 и 20 октября на 19 и 30 октября. Планировалось, что 12 октября в открытый космос выйдут американский астронавт Лорал О'Хара и астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен, а 20 октября — О'Хара вместе с астронавтом NASA Жасмином Могбели.

«В результате продолжающегося анализа NASA утечки охлаждающей жидкости из резервного радиатора лабораторного модуля "Наука" выход в открытый космос, который должен был состояться не ранее 19 октября, теперь отложен до конца этого года», — говорится в сообщении на сайте организации. В NASA отметили, что задачи, запланированные для этого выхода в открытый космос, не зависят от времени, и корректировка расписания не влияет на работу космической станции.

В сообщении NASA подчеркивается, что теплоноситель нетоксичен и не опасен для экипажа. Однако экспертам необходимо провести проверку, чтобы избежать попадания следов вещества во внутренние системы.

Дата другого выхода в открытый космос, который намечен на 30 октября, не меняется. Планируется, что Лорал О'Хара и Жасмин Могбели заменят неисправный коммуникационный блок и установят оборудование для новых солнечных панелей.

Об утечке охлаждающей жидкости из резервного радиатора в модуле «Наука» российского сегмента «Роскосмос» и NASA сообщили 9 октября. «Роскосмос» уточнял, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, экипажу станции ничего не угрожает. Позднее в NASA заявили, что утечка прекратилась.

Милена Костерева