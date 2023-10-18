У возможных соучастников избиений прохожих в Петербурге проходят обыски

У возможных участников группы подростков, которые нападали на жителей Санкт-Петербурга и снимали драки на видео, проходят обыски, сообщила пресс-служба ГСУ следственного комитета по городу.

На прошлой неделе в интернете распространились ролики из Telegram-канала «Жизнь бродяги». Там публиковался контент, который в основном касается избиений, провокаций драк на улице и в ресторанах. ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч.2 ст.213 УК (хулиганство).

16 октября был задержан один из основных предполагаемых участников группы 18-летний Тимур Мухтаров. По его словам, сам он не участвовал в избиениях, а лишь размещал в своем Telegram-канале видеоролики драк.

«Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно причастных к совершению указанного преступления»,— говорится в сообщении ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, группа молодых людей, «грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, действуя из хулиганских побуждений нападали на неустановленных в настоящее время лиц, и провоцировали драки в общественных местах». Розыск возможных участников избиений и пострадавших продолжается, отметили в ГСУ СК.