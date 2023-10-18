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Коммерсантъ FM
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В Приморье в этом году проведут работы по предупреждению ЧС

Приморский край дополнительно получит 414 млн руб. на закупку техники для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) и проведения работ по их устранению, сообщил губернатор Олег Кожемяко. Работы по предупреждению ЧС планируется провести уже в этом году.

Эту тему подняли во время заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Оно прошло под руководством полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Как уточнил господин Кожемяко, выделенные 414 млн руб. потратят в том числе на приобретение тяжелой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ.

«В ближайшее время начнем закупку оборудования, чтобы уже в этом году стартовали работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их предупреждению»,— добавил губернатор Приморского края, слова которого приводит пресс-служба местного правительства.

В августе в Приморье сильные дожди привели к масштабным наводнениям. 15 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. 25 августа режим ЧС повысили до федерального уровня. В результате наводнения погибли шесть человек. Ущерб властями Приморья предварительно оценивался в 10 млрд руб. При этом ущерб только сельского хозяйства края составил 1,6 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Приморье поддержат на плаву».

Лаура Кеффер

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