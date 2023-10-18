В Госдуме не поддержали проект закона о лишении россиян гражданства по рождению

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал проект закона, согласно которому россиян предлагается лишать гражданства по рождению. По данным комитета, инициатива содержит «некорректные формулировки», поэтому ее рекомендовано отклонить.

«Рассматриваемый законопроект не может быть поддержан, — поскольку явно некорректным является возможное распространение на лиц, имеющих гражданство России по рождению или в порядке признания по иным (ранее применявшимся в законодательстве РФ условиям) такого общего основания, как сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию»,— говорится в официальном отзыве думского комитета (цитата по РБК).

Группа сенаторов внесла проект закона в Госдуму 21 июля. Сенаторы Сергей Цеков (от Крыма), Ольга Бас (от Луганской народной республики), Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин (оба — от Севастополя) предложили предусмотреть возможность прекращения гражданства РФ по рождению или признанию за совершение преступлений (приготовление к преступлению или покушение на преступление) и действий, создающих угрозу национальной безопасности. В качестве таких преступлений называли дезертирство, дискредитацию вооруженных сил и призывы к экстремизму.

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал инициативу. Он напомнил, что совершение действий, влекущих прекращение гражданства, рассматривается как нарушение присяги, которую дают натурализованные россияне. Господин Клишас посоветовал коллегам «почитать Конституцию».

24 июля Ольга Бас, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин отозвали свои подписи под законодательной инициативой. При этом господин Цеков заявил, что свою подпись он отзывать точно не намерен, так как у законопроекта «есть будущее».

Подробнее о законопроекте читайте в материале «Ъ» «У сенатских собственная гордость».

Александр Кислов