Правительство отменило мораторий на проверку точек продаж вейпов

Правительство отменило мораторий на проверки магазинов, торгующих вейпами и кальянами,, до 1 января 2025 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«За этим последуют массовые проверки точек продажи вейпов на соблюдение законодательства. Никаких ограничений для надзорных органов больше нет»,— написал господин Метелев в Telegram.

Решение было принято по итогам обращения четырех комитетов Госдумы к премьер-министру Михаилу Мишустину. Под обращением подписались сам Артем Метелев, а также главы трех комитетов: по просвещению — Ольга Казакова, по охране здоровья — Бадма Башанкаев и по промышленности и торговле — Владимир Гутенев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в январе предложил разработать инициативу о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Его идею поддержали депутаты, Роспотребнадзор, Минздрав и МВД. Минфин говорил о рисках роста нелегального оборота электронных сигарет в случае их запрета и потерь для федерального бюджета. В апреле президент Владимир Путин подписал закон об ограничении продажи вейпов.

Лаура Кеффер