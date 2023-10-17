Два российских ракетоносца провели патрулирование нейтральных вод Японского моря

Минобороны сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов.

Их сопровождали истребители Су-35с воздушно-космических сил. «Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства»,— заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Российские военные самолеты регулярно выполняют плановые полеты. В апреле два Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В июле два Ту-95МС совершили полет вблизи западного побережья Аляски. В августе Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над Балтикой и северными морями.

Лаура Кеффер