Минобороны РФ сообщило о плановом полете двух ракетоносцев и двух истребителей вблизи Аляски

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России совершили плановый полет вблизи западного побережья Аляски. Их сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски»,— говорится в сообщении ведомства. Полет составил 13 часов, экипажи Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе, добавила пресс-служба.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ведомство отметило, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Ранее сегодня, 4 июля, Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило в Twitter, что вчера отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски. НОРАД отметило, что деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза.

Эрдни Кагалтынов