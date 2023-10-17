Небензя: голосование в СБ ООН показало, кто блокирует перемирие в секторе Газа

Голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по российской резолюции о прекращении огня между Израилем и сектором Газа показало, кто из стран выступает за перемирие, а кто «преследует узкокорыстные политические цели», заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. Документ в итоге поддержали пять стран, четыре выступили против, шесть — воздержались.

Господин Небензя считает прошедшее голосование «очень показательным». «Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели»,— уверен дипломат.

Василий Небензя убежден, что СБ ООН снова стал заложником эгоистических устремлений блока западных стран. Как отметил постпред РФ, речь идет «о крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия».

С 7 октября продолжается война между Израилем и палестинским движением «Хамас». Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 2,8 тыс. В проекте резолюции РФ предлагалось призвать к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня». США объяснили отказ поддержать документ тем, что в нем не осуждались действия «Хамаса».

О попытках России урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Владимир Путин занялся Ближним Востоком».

Лаура Кеффер