Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Американский дипломат заявил о готовности США работать с РФ над ДСНВ

США готовы к работе с Россией по выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил постоянный представитель США при Конференции по разоружению Брюс Тернер. РФ ранее исключала такую возможность в нынешних условиях.

«Мы готовы к конструктивной работе с Россией на пути к полному выполнению договора ДСНВ, к работе над снижением ядерных рисков и над системой контроля за ядерными вооружениями после 2026 года»,— сказал господин Тернер на заседании профильного комитета Генассамблеи ООН (цитата по ТАСС). Он призвал Москву не отзывать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Что такое ДСНВ

Читать далее

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Россия приостановила участие в Договоре 21 февраля, обвинив США в неисполнении центральных положений договора. Вашингтон посчитал решение юридически недействительным. В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в нынешних условиях «ни о каких переговорах о выполнении текущего договора или новых переговорах по стратегической стабильности» речи не идет.

О риске новой гонки вооружений — в материале «Ъ» «Подложили бомбу».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...