Американский дипломат заявил о готовности США работать с РФ над ДСНВ

США готовы к работе с Россией по выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил постоянный представитель США при Конференции по разоружению Брюс Тернер. РФ ранее исключала такую возможность в нынешних условиях.

«Мы готовы к конструктивной работе с Россией на пути к полному выполнению договора ДСНВ, к работе над снижением ядерных рисков и над системой контроля за ядерными вооружениями после 2026 года»,— сказал господин Тернер на заседании профильного комитета Генассамблеи ООН (цитата по ТАСС). Он призвал Москву не отзывать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Россия приостановила участие в Договоре 21 февраля, обвинив США в неисполнении центральных положений договора. Вашингтон посчитал решение юридически недействительным. В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в нынешних условиях «ни о каких переговорах о выполнении текущего договора или новых переговорах по стратегической стабильности» речи не идет.

О риске новой гонки вооружений — в материале «Ъ» «Подложили бомбу».

Леонид Уварчев