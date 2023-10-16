Над Белгородской областью сбиты три беспилотника

Три беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородским районом и Яковлевским городским округом Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Господин Гладков по итогам 15 октября сообщал, что из Украины в сторону Белгородской области было выпущено около 100 различных боеприпасов. Также регион был атакован дронами. В Краснояружском районе повреждена линия электропередачи, в Белгородском — остекление балкона в многоквартирном доме. Волоконовский район был обстрелян из гранатомета, зафиксировано 35 выстрелов.

Леонид Уварчев