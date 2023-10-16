Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Белгородской областью сбиты три беспилотника

Три беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородским районом и Яковлевским городским округом Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Господин Гладков по итогам 15 октября сообщал, что из Украины в сторону Белгородской области было выпущено около 100 различных боеприпасов. Также регион был атакован дронами. В Краснояружском районе повреждена линия электропередачи, в Белгородском — остекление балкона в многоквартирном доме. Волоконовский район был обстрелян из гранатомета, зафиксировано 35 выстрелов.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...