Сборная России по футболу сыграла вничью с Кенией в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью 2:2 с командой Кении в товарищеском матче. Игра проходила в турецкой Анталье.

В составе российской сборной голы забили Александр Соболев (8') и Иван Обляков (89'). У команды Кении — Антони Агай (16') и Джума Чока (37').

Российская команда в рейтинге FIFA занимает 39-е место, Кения — 109-е. Матч против команды Кении стал заключительным для сборной России на октябрьском сборе.

Подробнее об игре — в материале «Ъ» «Ничейный счет в турецком отеле».