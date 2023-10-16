Сборная России по футболу сыграла вничью с Кенией в товарищеском матче
Сборная России по футболу сыграла вничью 2:2 с командой Кении в товарищеском матче. Игра проходила в турецкой Анталье.
В составе российской сборной голы забили Александр Соболев (8') и Иван Обляков (89'). У команды Кении — Антони Агай (16') и Джума Чока (37').
Российская команда в рейтинге FIFA занимает 39-е место, Кения — 109-е. Матч против команды Кении стал заключительным для сборной России на октябрьском сборе.
Подробнее об игре — в материале «Ъ» «Ничейный счет в турецком отеле».