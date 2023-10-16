Кнессет Израиля прерывал работу из-за обстрелов «Хамасом» Иерусалима

Открытие зимней сессии Кнессета (парламента Израиля) было прервано из-за угрозы обстрелов. Парламентарии провели 40 минут в бомбоубежище. Потом заседание возобновилось, сообщает израильская газета The Times of Israel. Ранее «Хамас» заявил, что выпустил ракеты по Тель-Авиву и Иерусалиму.

На открытии зимней сессии в Иерусалиме выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал «Хамас» «новой формой нацизма» и призвал к борьбе с ним. «Точно так же, как мир объединился, чтобы победить нацистов, так и мир должен объединиться, чтобы победить Хамас»,— заявил израильский политик.

Господин Нетаньяху также предупредил «Хезболлу» и Иран, сказав: «Не испытывайте нас». Премьер подчеркнул, что «причины случившейся катастрофы будут расследованы», однако сейчас настало время объединиться.

Заседание израильского парламента началось с минуты молчания, за которой последовала всеобщая молитва.

12 октября Кнессет одобрил формирование чрезвычайного «правительства национального единства». Руководителем был избран премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Чрезвычайный состав правительства будет действовать во время войны Израиля.

Подробнее о новом кабинете министров Израиля — в материале «Правительство военного единства».

Александра Горошилова