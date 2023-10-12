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Коммерсантъ FM
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Кнессет одобрил формирование правительства национального единства

Кнессет (парламент) Израиля одобрил формирование чрезвычайного «правительства национального единства». Руководить им будет действующий израильских премьер Биньямин Нетаньяху, а в состав кабмина один из лидеров оппозиции, экс-министр обороны Бени Ганц.

По информации израильской газеты Haaretz, чрезвычайный состав правительства будет действовать во время войны Израиля с палестинским исламским движением «Хамас». В руководство правительства войдут три человека — Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц и действующий министр обороны Израиля Йоав Галант.

Господин Ганц войдет в правительство в качестве «министра без портфеля», он не будет руководить ни одним из министерств и ведомств. В этом же статусе в правительство включены и ряд соратников оппозиционера по партии «Кахоль-лаван» («Государственный лагерь») Гади Айзенкот, Гидеон Саар, Йехиэль Троппер и Ифат Шаша-Битон.

9 октября — на третий день военных действий с «Хамасом» — с инициативой о создании правительства национального единства выступил господин Нетаньяху. Он призвал оппозиционные партии Израиля отвлечься от политических разногласий и совместно сформировать кабмин, как это было во время Шестидневной войны 1967 года.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Израиль начал операцию в секторе Газа. Биньямин Нетаньяху пообещал превратить города «Хамаса» в руины. Сегодня израильская армия заявила, что «более или менее» контролирует границу с Газой.

Подробнее о новом кабинете министров Израиля читайте в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Александр Кислов

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