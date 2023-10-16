Зампредседателя самарской губдумы назвал Виктора Кудряшова достойным кандидатом на пост главы правительства региона

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин назвал Виктора Кудряшова достойным вариантом на пост председателя правительства, несмотря на то, что сын врио главы кабмина Юрий Кудряшов попал в список восьми релокантов, которых Госдума проверит на дискредитацию ВС РФ. Кроме того, сын чиновника, проживая с семьей в Грузии, еще до начала СВО публиковал критические посты в адрес президента Владимира Путина, главы Чечни Рамзана Кадырова и действующей власти РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Самарская губернская дума обсуждает те кандидатуры, которые представляет для утверждения губернатор области. До этого момента переливать из пустого в порожнее — не вижу смысла. Относительно Виктора Владиславовича (Кудряшова, —«Ъ-Волга») с уверенностью могу сказать, что он был бы на своем месте: крепкий управленец, высокопрофессиональный антикризисный менеджер. Именно он проложил вектор успешного преодоления экономического кризиса в период пандемии и перевода экономики на новые рельсы в связи с западными санкциями»,— отметил господин Живайкин.

В минувшую пятницу администрация президента РФ не согласовала Дмитрию Азарову кандидатуру Виктора Кудряшова на пост главы правительства. По информации «Ъ», консультации по этому вопросу будут продолжены.

Евгений Чернов