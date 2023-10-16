В Таганроге экс-сотрудница мэрии угрожала таксисту главой города и полицией

В Таганроге сотрудница администрации города в состоянии алкогольного опьянения в ходе перепалки начала угрожать таксисту проблемами, ссылаясь на свои знакомства с главой администрации и руководством местной полиции. Видео, записанное таксистом, распространилось в социальных сетях и Telegram-каналах. В пресс-службе администрации Таганрога «Ъ-Юг» сообщили, что к моменту инцидента женщина уже не работала в горадминистрации.

Согласно информации городских СМИ, на кадрах запечатлена сотрудница МКУ «Благоустройство» Анна Касина, которая в ночь с 15 на 16 октября решила воспользоваться услугой такси. С ней был ребенок. В ходе поездки женщина повздорила с таксистом, посчитав, что он грубо с ней разговаривает. Пассажирка пригрозила водителю «устроить проблемы», ссылаясь на свои знакомства в администрации.

«Со мной дружит Фатеев (Андрей Фатеев — глава администрации Таганрога.— ''Ъ''), со мной дружит Долматов (Егор Долматов — замглавы администрации города по вопросам городского хозяйства.— ''Ъ''). Со мной дружат все гаишники. Я к ним здороваться захожу — открываю ногой дверь. Мы посмотрим, как дальше ты будешь жить»,— заявляет женщина на видео.

В пресс-службе администрации Таганрога после происшествия на запросы журналистов ответили, что Анна Касина уволилась по собственному желанию. «На момент инцидента сотрудница МКУ "Благоустройство" уже не работала»,— отметили в пресс-службе администрации «Ъ-Юг». Как давно Анна Касина покинула свою должность, в администрации не уточнили.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону