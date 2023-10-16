Путин поговорит с премьер-министром Израиля и президентом Палестины

Президент России Владимир Путин обсудит израильско-палестинский конфликт с лидерами Египта, Сирии, Ирана, Израиля и Палестиной. Разговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и Сирии — Башаром Асадом уже состоялись, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«В течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта — Абдель Фаттахом ас-Сиси, Палестины — Махмудом Аббасом, а также премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху»,— сказал помощник президента.

Господин Ушаков сообщил, что в ходе телефонных разговоров Владимир Путин «выскажет нашу позицию» и «выслушает соответствующие соображения своих коллег». Он заявил, что «все вопросы, связанные с этим конфликтом, находятся в центре внимания президента».

Юрий Ушаков подчеркнул необходимость активных и резких шагов с целью прекратить обострение конфликта. «Главное сейчас в данной обстановке — немедленно прекратить огонь и приступить к процессу политического урегулирования»,— сказал он.

Помощник президента отметил, что позиция Москвы в конфликте на Ближнем Востоке хорошо известна. По его словам, итогом мирных переговоров должна стать реализация одобренной ООН формулы «двух государств» с созданием палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Президент РФ Владимир Путин высказал свое мнение насчет войны между Израилем и «Хамасом» на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. Он отметил, что в случае начала израильской армией наземной операции в секторе Газа жертвы среди мирного населения «будут неприемлемыми». Однако подчеркнул, что Израиль подвергся «беспрецедентно жестокой атаке» и «имеет право на защиту». По мнению президента, главное сейчас — остановить кровопролитие.

10 октября Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили палестино-израильскую войну и выразили готовность содействовать мирному урегулированию конфликта.

Подробнее — в материале «Палестинцев послали на юг».

Александра Горошилова