Путин: в России с начала года построено и отремонтировано более 10 тыс. км дорог

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов дорожного строительства в регионах. Он назвал дорожное хозяйство одной из значимых отраслей российской экономики. Новые объекты транспортной инфраструктуры вводятся в том числе в Донецкой народной республике, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Путина, дорожные строители обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров. «По итогам 2022 года удалось досрочно выполнить ранее установленные показатели — довести до нормативного состояния 50% региональных дорог. И в нынешнем году дорожное строительство идет в хорошем темпе: уже построено и отремонтировано более 10 тыс. км дорог»,— сказал глава государства.

Как выяснил «Ъ» в январе, правительство отказалось от строительства ряда автомагистралей до 2027 года. В частности, было сокращено финансирование трассы «Меридиан», обходов Орехово-Зуево и Краснодара, а реконструкцию участков М-1 и М-3 в Подмосковье перенесли на более поздний срок. При этом власти возобновили действовавшую в 2021 году программу субсидирования льготных кредитов на досрочное исполнение госконтрактов, связанных со строительством дорог.

Подробности — в материале «Ъ» «Льготным кредитам обновили маршрут».

Лаура Кеффер