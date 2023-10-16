Силуанов: бюджет РФ на 2024–2026 годы не военный, приоритет отдается соцвопросам

Министр финансов России Антон Силуанов не согласен с мнением о том, что бюджет РФ на 2024–2026 годы отдает приоритет военным расходам. По его словам, основной задачей бюджета остается решение социальных вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Многие говорят: у нас что, теперь военный бюджет? Нет, коллеги. Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам»,— сказал господин Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по «РИА Новости»). По словам министра финансов, в бюджете расходы на социальную сферу составляют 30,5% от общего объема трат.

Господин Силуанов заявил, что в бюджете дополнительно выделят 11,5 млрд руб. на лекарственное обеспечение, на борьбу с ВИЧ и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, в бюджет заложены затраты на реализацию проекта по созданию беспилотной базы. На это, по словам министра, выделено 66,4 млрд руб. Он заявил, что задача к 2025 году достичь того, чтобы 41% всех беспилотников в РФ был сделан в России.

Сейчас проект бюджета должен пройти первое чтение в Госдуме. Из материалов к внесенному бюджету следует, что расходы по разделу «Национальная оборона» в 2024 году вырастут сразу на 68% относительно плана на 2023 год (фактические данные текущего исполнения расходной части закрыты) — с 6,4 трлн до 10,8 трлн руб. Их доля во всех бюджетных расходах увеличится с 21,2% до 29,4%.

28 сентября господин Силуанов заявил, что основным приоритетом бюджета РФ на 2024 год является обеспечение победы.

О процессе принятия проекта бюджета в Госдуме — в материале «Депутаты отозвались на бюджет».

Эрдни Кагалтынов