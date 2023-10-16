Силуанов: бюджет РФ на 2024–2026 годы не военный, приоритет отдается соцвопросам
Министр финансов России Антон Силуанов не согласен с мнением о том, что бюджет РФ на 2024–2026 годы отдает приоритет военным расходам. По его словам, основной задачей бюджета остается решение социальных вопросов.
Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Многие говорят: у нас что, теперь военный бюджет? Нет, коллеги. Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам»,— сказал господин Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по «РИА Новости»). По словам министра финансов, в бюджете расходы на социальную сферу составляют 30,5% от общего объема трат.
Господин Силуанов заявил, что в бюджете дополнительно выделят 11,5 млрд руб. на лекарственное обеспечение, на борьбу с ВИЧ и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, в бюджет заложены затраты на реализацию проекта по созданию беспилотной базы. На это, по словам министра, выделено 66,4 млрд руб. Он заявил, что задача к 2025 году достичь того, чтобы 41% всех беспилотников в РФ был сделан в России.
Сейчас проект бюджета должен пройти первое чтение в Госдуме. Из материалов к внесенному бюджету следует, что расходы по разделу «Национальная оборона» в 2024 году вырастут сразу на 68% относительно плана на 2023 год (фактические данные текущего исполнения расходной части закрыты) — с 6,4 трлн до 10,8 трлн руб. Их доля во всех бюджетных расходах увеличится с 21,2% до 29,4%.
28 сентября господин Силуанов заявил, что основным приоритетом бюджета РФ на 2024 год является обеспечение победы.
О процессе принятия проекта бюджета в Госдуме — в материале «Депутаты отозвались на бюджет».