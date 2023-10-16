Теннисист Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с седьмого на пятое место в обновленном сегодня, 16 октября, рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету по итогам 52 недель 4765 очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Andy Wong / AP Андрей Рублев

Фото: Andy Wong / AP

Рейтинг ATP:

Новак Джокович (Сербия, 11 045 очков); Карлос Алькарас (Испания, 8805); Даниил Медведев (Россия, 7355); Янник Синнер (Италия, 5000); Андрей Рублев (Россия, 4765).

15 октября Андрей Рублев в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае уступил теннисисту из Польши Хуберту Хуркачу со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Рублев второй раз в сезоне играл в финале турнира серии «Мастерс». В апреле россиянин стал победителем соревнований в Монте-Карло, обыграв в решающем матче датчанина Хольгера Руне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Андрею Рублеву отбили матчбол».

Милена Костерева