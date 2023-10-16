Теннисист Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с седьмого на пятое место в обновленном сегодня, 16 октября, рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету по итогам 52 недель 4765 очков.
Андрей Рублев
Фото: Andy Wong / AP
Рейтинг ATP:
- Новак Джокович (Сербия, 11 045 очков);
- Карлос Алькарас (Испания, 8805);
- Даниил Медведев (Россия, 7355);
- Янник Синнер (Италия, 5000);
- Андрей Рублев (Россия, 4765).
15 октября Андрей Рублев в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае уступил теннисисту из Польши Хуберту Хуркачу со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Рублев второй раз в сезоне играл в финале турнира серии «Мастерс». В апреле россиянин стал победителем соревнований в Монте-Карло, обыграв в решающем матче датчанина Хольгера Руне.
Подробнее — в материале «Ъ» «Андрею Рублеву отбили матчбол».