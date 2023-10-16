МИД РФ: квазигражданские спутники могут стать законной целью для ответных ударов

Квазигражданские западные спутники могут оказаться законной целью для ответного удара, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. По его словам союзники, которые передают Украине спутники, опосредованно участвуют в вооруженном конфликте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Мы последовательно привлекаем внимание международного сообщества к этой опасной тенденции, выходящей за рамки безобидного использования космических технологий, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине. Очевидно, США и их союзники не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах»,— сказал журналистам Владимир Ермаков (цитата по ТАСС).

По словам директора департамента российского внешнеполитического ведомства, мирная космическая деятельность и социально-экономические процессы на Земле «подвергаются неоправданным рискам» в результате действий западных стран. Владимир Ермаков считает, что «подобное провокационное применение гражданских спутников» как минимум «вызывает вопросы» в контексте Договора о космосе, подписанного в 1967 году. Документ, в частности, предполагает исключительно мирное использование космического пространства и требует самого серьезного осуждения международным сообществом.

Украинские военные используют гражданские спутники западных стран для обеспечения связи и разведки в зоне боевых действий. С начала военного конфликта с Россией американская SpaceX предоставила Украине около 24 тыс. станций Starlink. Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что Россия не атакует спутники Starlink из-за вероятного ответного удара. По его словам, в результате военные действия перейдут в космос.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».