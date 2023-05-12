Рогозин заявил, что Россия не атакует спутники Starlink из-за опасения начать войну в космосе

Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не атакует американские спутники Starlink из-за вероятного ответного удара. По его словам, в результате военные действия перейдут в космос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Если потребуется грохнуть, физически уничтожить орбитальную группировку противника или противников, все в совокупности, мы это сделаем очень быстро. У нас есть для этого все необходимые средства. Вопрос только вот в чем: как только мы это сделаем, то есть нападение на космические аппараты с целью выведения их из боевого дежурства, это казус белли, это повод к войне, перенос ее уже в космос»,— сказал господин Рогозин в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, в результате Россия потеряет свою космическую группировку.

Американская SpaceX предоставила Украине около 24 тыс. станций Starlink с начала военного конфликта с Россией. В октябре 2022 года и в марте 2023-го украинские войска сообщали о перебоях в работе Starlink. В апреле газета The Washington Post со ссылкой на утекшие документы сообщила, что Россия несколько месяцев проводила испытания со своими системами радиоэлектронной борьбы «Тобол», чтобы нарушить работу Starlink на Украине. Газета отмечала, что из документов разведки неизвестно, связаны ли перебои в работе спутников с испытаниями России.

О том, что происходит на 443-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко