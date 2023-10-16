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Коммерсантъ FM
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Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа возобновила торги

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТС) в 12:45 возобновила торги, они продолжатся до 14:00. Торги природным газом со сроком поставки на сутки проводят на балансовом пункте Локосово с 12:45 до 13:15, на пункте Надым — с 13:15 до 13:45, уточнили на бирже.

Торги были приостановлены ранее сегодня, 16 октября. Причину в СПбМТС не назвали. СПбМТС проводит биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.

Лаура Кеффер

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