Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа возобновила торги

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТС) в 12:45 возобновила торги, они продолжатся до 14:00. Торги природным газом со сроком поставки на сутки проводят на балансовом пункте Локосово с 12:45 до 13:15, на пункте Надым — с 13:15 до 13:45, уточнили на бирже.

Торги были приостановлены ранее сегодня, 16 октября. Причину в СПбМТС не назвали. СПбМТС проводит биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.

Лаура Кеффер