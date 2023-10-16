Таиланд увеличит срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней

Кабинет министров Таиланда одобрил временное увеличение срока безвизового пребывания для россиян с 30 до 90 дней, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на таиландские СМИ. Изменения вступят в силу после публикации в королевской газете. Предполагается, что нововведения будут действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Премьер-министр Таиланда Сетта Тависин аргументировал принятое решение тем, что в России очень холодная зима. «Зима в России длится с декабря по март, и погода в этот период очень холодная. Таким образом, у россиян может появиться желание выезжать за границу. Безвизового периода всего в один месяц может быть недостаточно. Поэтому я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше»,— сказал он (цитата по Thai PBS).

За шесть месяцев 2023 года Таиланд посетили почти 800 тыс. россиян, что на 1000% больше год к году. Это одна из немногих стран Юго-Восточной Азии, куда летают прямые рейсы из России. В начале октября Таиланд продлил срок безвизового пребывания для россиян до 60 дней.

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Лаура Кеффер