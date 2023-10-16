Разработчик электроники Fujitsu ликвидирует российское юрлицо

Японская Fujitsu в августе начала процесс ликвидации российского подразделения, сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса Rusprofile. Ожидается, что юрлицо ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» будет ликвидировано в августе 2024 года. Fujitsu приостановила поставки своей продукции и услуг после начала военной операции на Украине, но не объявляла об уходе с российского рынка.

Fujitsu продвигает решения для повышения устойчивости бизнеса (снижения влияния производства на климат, оптимизации и цифровизации производства и логистики и др.), программное обеспечение и IT-сервисы. Российское юрлицо Fujitsu создали в начале 2000-х. На 99% им владеет нидерландская структура Fujitsu Technology Solutions B.V., 1% — у немецкой Fujitsu Technology Solutions GMBH. В России компания также продавала ноутбуки и комплектующие.

В 2022 году выручка «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» упала на 24% год к году, до 675 млн руб. Компания получила убыток в размере 119 млн руб. годом ранее чистая прибыль составила 63 млн руб. В компании числились 40 сотрудников (в 2021-м было 65).

Лаура Кеффер