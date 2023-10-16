Лавров встретился с Ван И в Пекине

Глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках визита в Пекин встретился с главой МИД Китая Ван И. Они обсудили в том числе предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух стран «обсудят двусторонние отношения во всей полноте», сказал господин Лавров.

«Хотел бы еще раз поздравить с отмечавшейся недавно 74-й годовщиной образования КНР и установления дипломатических отношений между нашими странами. И, безусловно, это отношения, которые находятся на подъеме, и президенты, когда встретятся завтра, послезавтра, обсудят их во всей полноте»,— отметил российский министр (цитата по ТАСС).

Господа Ларов и Путин примут участие в международном форуме «Один пояс — один путь», который пройдет 17–18 октября. Глава МИД РФ отметил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы форум был успешным. «Я рад возможности сегодня с вами обсудить и международную повестку дня, и другие вопросы, которые мы хотели бы подготовить для встречи наших лидеров»,— добавил Сергей Лавров.

Владимир Путин должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в формате тет-а-тет.

Подробнее о форуме — в материале «Ъ» «У "одного Китая" много противников».

Лаура Кеффер