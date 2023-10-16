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Коммерсантъ FM
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Лавров прибыл в Пекин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал визит в Китай. Он прибыл в Пекин, передает ТАСС.

Господин Лавров примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь». В рамках форума планируются переговоры с китайским коллегой Ван И, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ожидается, что визит завершится 18 октября.

Планируется, что в форуме примет участие президент РФ Владимир Путин. Он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в формате тет-а-тет.

Что ожидается от форума — в материале «Ъ» «У "одного Китая" много противников».

Леонид Уварчев

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