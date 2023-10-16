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Коммерсантъ FM
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Премьер Румынии заявил о компромиссе с Украиной о правах меньшинств

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что его стране удалось достичь компромисса с Украиной по вопросу прав проживающих там румын. По его словам, поправки в законодательство уже готовы. Глава правительства также заявил, что «молдавский язык не должен больше существовать» на Украине.

«Мы достигли компромисса в отношении меньшинств. <...> Определенно в Киеве мы с премьер-министром Украины сообщим об этом, потому что права меньшинств должны быть зеркальными»,— сказал господин Чолаку телеканалу «Прима-ТВ» (перевод ТАСС). Детали по компромиссу он не раскрыл.

Премьер отметил, что Румыния хочет таких же прав для румын на Украине, какие имеют украинцы в Румынии. Он отметил, что «много этнических румын участвуют в войне на Украине». Господин Чолаку подтвердил, что на этой неделе планирует визит в Киев.

Румыния и Венгрия часто жалуются на ситуацию с меньшинствами на Украине. В частности, они были недовольны законом об образовании, который привел к проблемам с обучением в школах. Венецианская комиссия пришла к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям и не соответствуют европейским нормам и ценностям. В августе украинские депутаты предложили смягчить языковые нормы для меньшинств, за исключением русских.

Леонид Уварчев

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