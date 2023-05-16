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Коммерсантъ FM
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Супругу экс-канцлера ФРГ Шрёдера уволили с работы после посещения посольства России 9 Мая

Супруга бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера Со Ен Ким-Шрёдер потеряла работу в немецкой госкомпании NRW.Global Business после визита в российское посольство. Она приехала на прием 9 мая по случаю Дня Победы, сообщает немецкое издание Bild.

Фото: Kai-Uwe Waerner / pool photo / AP

Фото: Kai-Uwe Waerner / pool photo / AP

Трудовые отношения между Со Ен Ким-Шрёдер и компанией NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления, сообщила журналистам министр экономики земли Северная Рейн-Вестфалия Мона Нойбаур.

Госпожа Шрёдер-Ким в NRW.Global Business занимала должность представителя в Южной Корее. «Руководство компании несколько раз уведомляло супругу экс-канцлера ФРГ о запрете публично высказываться по политическим темам, в том числе в отношении конфликта России и Украины»,— говорится в статье.

Помимо Герхарда Шрёдера и его супруги на приеме в российском посольстве в ФРГ в связи с празднованием 9 Мая также присутствовали представители ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии».

Герхард Шрёдер был канцлером Германии в 1998–2005 годах. С 2017 года он возглавлял совет директоров «Роснефти». Депутаты Европарламента неоднократно требовали от него уволиться из «Роснефти». Господин Шрёдер покинул свой пост в компании в мае 2022 года. Также он является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Весной прошлого года бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящей коалиции страны с требованием лишить его части привилегий, финансируемых из средств налогоплательщиков.

Александр Кислов

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