Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в 26 регионах

Аномальное тепло ожидается в регионах Приволжского федерального округа, Курганской, Свердловской областях, Якутии и в других регионах сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

В Приволжском федеральном округе во всех 14 регионах температура будет выше нормы на 6–8°C. Днем будет 14–18°C в ближайшие два дня. На Урале, по словам господина Вильфанда, «будет супертепло». В Ханты-Мансийском округе с понедельника по среду температура будет на уровне 11–13°C, в Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской и Свердловской областей — 13–17°C. Это выше нормы на 7–8°C.

На столько же выше нормы будет температура в Новосибирской, Омской и Томской областях 17 и 18 октября. Прогнозируется 13–16°C. На Таймыре будет 1–2°C. Аномальное тепло ожидается в Якутии (5–7°C). В Бурятии и на юге Забайкалья ожидается 11–16°C.

Леонид Уварчев