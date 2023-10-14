«Хамас» сообщил о гибели 70 мирных жителей из-за атаки Израиля по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вчера, 13 октября, нанесла удар по шоссе Салах-эд-Дина — главной автомагистрали сектора Газа, сообщила Al-Jazeera. В пресс-службе палестинского движения «Хамас» сообщили CNN, что в результате погибли 70 человек, еще 200 пострадали.

Как пишут СМИ, под удары попали люди, которые пытались перебраться с севера сектора Газа на юг. Накануне, 13 октября, к эвакуации призывал Израиль. CNN со ссылкой на «Хамас» уточнил, что помимо шоссе Салах-эд-Дина ЦАХАЛ атаковал еще две улицы.

Достоверность кадров удара подтвердила газета The Washington Post. По ее данным, видео было снято на шоссе Салах-эд-Дина, которое соединяет северную и южную части сектора Газа. На записи видны тела погибших, лежащие вдоль дороги, загоревшиеся автомобили. Израильская сторона информацию не комментировала.

Накануне, 13 октября, Израиль потребовал от жителей сектора Газа перебраться с севера на юг в течение суток. Сегодня, 14 октября, утром ЦАХАЛ дал на эвакуацию еще шесть часов. На севере сектора Газа проживает около 1,1 млн человек.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 2,2 тыс., раненых — 8,7 тыс. В Израиле в результате атак боевиков «Хамаса» погибло 1,3 тыс. человек, 3,5 тыс. пострадало.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Лусине Баласян