Власти Самарской области пока не называют дату представления кабинета министра региона
Власти Самарской области пока не называют дату представления губернатором нового состава кабинета министра региона. Объявление члено облправительства не анонсируется.
На данный момент большинство избранных в сентябре текущего года глав субъектов РФ представили членов кабинета министров. Сообщалось, что задержка с согласованием кандидатуры Виктора Кудряшова может быть связана со скандалами с участием чиновника и его родственников. Губернатор Дмитрий Азаров пытается решить этот вопрос в администрации президента РФ.
Сын самарского чиновника Юрий Кудряшов попал в список восьми россиян, которых в Госдуме РФ попросили проверить на оказание помощи вооруженным силам Украины (госизмена, ст. 275 УК РФ).