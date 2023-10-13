Врачи парижской больницы не обнаружили признаков отравления у Овсянниковой

Бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, которая 12 октября была госпитализирована в Париже, сообщила, что врачи не обнаружили у нее признаков отравления.

«Ухудшение моего состояния произошло настолько внезапно, что полиция начала расследование. Сейчас мне гораздо лучше. Большая часть результатов анализов уже готова. В крови не обнаружено токсичных веществ»,— написала она в X.

12 октября AFP и газета Le Figaro сообщали, что прокуратура Парижа начала расследование по признакам отравления Марины Овсянниковой. В материалах рассказывалось, что живущая в центре Парижа журналистка почувствовала недомогание, когда открыла дверь квартиры и увидела там порошок.

Описывая обстоятельства госпитализации журналистки, AFP ссылалось на источник, близкий к следствию. «Никакого "белого порошка", как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие издания, на ручке двери не было»,— сообщила сегодня журналистка. Она пояснила, что почувствовала себя плохо на улице, ей вызвали врача, а после госпитализировали.

Глава «Репортеров без границ» Кристоф Делуар, сопровождавший 12 октября журналистку, сообщал, что сама она не заявляла об отравлении, но из-за резкого ухудшения ее состояния здоровья была выдвинута версия об отравлении, которую начала проверять прокуратура.

Марина Овсянникова — бывший редактор международной смены «Службы городов» «Первого канала». 14 марта 2022 года она во время новостного эфира вышла с плакатом против спецоперации на Украине. 4 октября 2023 года суд в Москве заочно приговорил ее к восьми с половиной годам колонии из-за пикета в поддержку Украины. На время следствия ее поместили под домашний арест, из-под которого она сбежала и покинула пределы России.