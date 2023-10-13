Село в Курской области обесточено после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате сегодняшнего обстрела села Попово-Лежачи Глушковского района со стороны dооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт полностью обесточен. Информации о погибших и пострадавших в результате обстрела села на данный момент нет.

«По селу зафиксировано 5 прилетов. В результате обстрела село обесточено. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня, 13 октября, курский губернатор сообщал о том, что в результате другого обстрела территории области со стороны ВСУ было повреждено здание школы в селе Козино Рыльского района. В результате этого обстрела никто из местных жителей не пострадал, отмечал господин Старовойт.

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Александр Кислов