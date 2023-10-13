Bloomberg: покупатели СПГ в Азии откладывают покупки из-за войны в Израиле

Многие покупатели сжиженного природного газа (СПГ) в Азии откладывают дополнительные закупки на зиму из-за обострения конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» и связанного с этим роста цен. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров. По их данным, запасы газа в Азии находятся на достаточно комфортном для импортеров уровне, чтобы они могли приостановить закупки в ожидании снижения цен на газ.

Цены на газ растут с понедельника, в пятницу на биржевых торгах в Европе они превысили $600 за 1 тыс. куб. м впервые с середины февраля. Это связано с остановкой добычи на газовом месторождении Тамар в Израиле. Трейдеры сообщают, что спотовые цены на поставки газа в Азию также достигли самых высоких значений за последние восемь месяцев.

Аналитик по рынку газа компании Rystad Energy Маса Одака отмечает, что Япония уже закупила существенные объемы СПГ, Южная Корея также приостановила закупки. По его словам, компании, занимающиеся импортом газа в этих странах, готовы к зиме и началу отопительного сезона.

Подробнее о ходе конфликта — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Яна Рождественская