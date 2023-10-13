Путин: Россия готова организовать переговоры по разрешению конфликта в Карабахе

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова содействовать подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией, в том числе организовать переговоры в Москве. Об этом он сказал во время заседания Cовета глав Содружества независимых государств (СНГ) в Киргизии.

«В частности, согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате. Переговоров для начала министров иностранных дел и экспертов Азербайджана и Армении»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Подготовка соглашений, по словам президента, стоит на повестке дня, чтобы «окончательно поставить точку в застарелом конфликте». Он сообщил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая вчера прошла в Бишкеке, они обсуждали в том числе вопросы урегулирования конфликта карабахского конфликта.

Российские миротворцы в Карабахе, как добавил Владимир Путин, выполняли свои обязательства добросовестно. На территории Карабаха они находятся согласно трехсторонним договоренностям с Арменией и Азербайджаном, которые были подписаны 9 ноября 2020 года. Срок пребывания миротворцев в регионе составляет пять лет, а задача — контролировать режим прекращения огня. 6 октября Минобороны России заявило о свертывании трех миротворческих постов. При этом, как сообщалось ранее, выводить их из региона пока не собирались.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия», результатом которых стало прекращение существования Нагорного Карабаха с 1 января 2024 года.

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Петр Бузлаев