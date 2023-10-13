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Коммерсантъ FM
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Новак: поставки российского газа в Европу будут на две трети ниже 2021 года

Поставки российского газа в Европу по итогам 2023 года будут на две трети ниже, чем в 2021 году, этом заявил вице-премьер Александр Новак. Говоря о поставках нефти, он сообщил, что Россия торгует этим сырьем в основном в рублях, юанях, дирхамах и рупиях.

«Российский газ дешевый, надежный. Да, объемы уменьшились. Сейчас значительно меньше поставляется, чем раньше. Где-то на две трети уменьшится объем по итогам этого года по сравнению с 2021 годом»,— сказал вице-премьер на «Российской энергетической неделе» в интервью RT Arabic (цитата по ТАСС).

Александр Новак также сообщил, что поставки нефти на данный момент стабилизировались, поскольку дисконт на российское сырье составляет $11-12 за баррель к котировкам основных марок. «Договорились с нашими дружественными странами о новых рынках и об участии компаний, поэтому сейчас идет большая конкуренция за наш продукт»,— добавил он.

Международное экономическое агентство (МЭА) в отчете о состоянии мирового газового рынка, опубликованном 10 октября, прогнозирует падение объемов поставок российского газа в Евросоюз по итогам 2023 года на 65%. Кроме того, аналитики агентства полагают, что добыча природного газа Россией в конце года может упасть до минимума с 2009 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газ достается спотом».

Анастасия Ларина

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