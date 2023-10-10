МЭА: поставки российского газа по трубе в ЕС в 2023 году могут упасть на 65%

Международное экономическое агентство (МЭА) в своем отчете о состоянии мирового газового рынка спрогнозировало падение объемов поставок российского газа в Евросоюз (ЕС) по итогам нынешнего года на 65%.

«Будущее поставок российского трубопроводного газа в ЕС остается ключевой неопределенностью. В 2022 году они упали более чем вдвое, снизившись с почти 140 млрд куб. м, в 2021 году до чуть более 60 млрд куб. м. Учитывая текущие тенденции потоков газа, поставки российского трубопроводного газа в 2023 году сократятся примерно на 65% и составят 20-25 млрд куб. м»,— говорится в отчете МЭА. Аналитики агентства полагают, что в следующем году с большой вероятностью договор о транзите газа из РФ в ЕС через Украину будет разорван и единственным маршрутом поставки топлива станет «Турецкий поток».

Также в МЭА предполагают, что добыча природного газа Россией по итогам 2023 года может упасть до минимального уровня с 2009 года.

На текущий момент российский газ в Европу поставляется через территорию Украины и по «Турецкому потоку». В начале 2023 года из-за сокращения спроса объем поставок через «Суджу» снизился на 40%. К августу он восстановился из-за забастовок на СПГ-заводах в Австралии, которые привели к колебаниям стоимости газа на европейском рынке.

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Александр Кислов