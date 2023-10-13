Замглавы ЕК предложил Турции выбрать между ЕС с НАТО и Россией с «Хамасом»

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас заявил, что Турции надо определиться, чьи ценности ей ближе. По его словам, Анкара должна выбрать, занять ли ей сторону Евросоюза (ЕС), НАТО, либо сторону России, Ирана, «Хамаса» и «Хезболлы».

Господин Схинас поднял эту тему на конференции Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Европы. В ходе выступления он сказал, что с первого момента все 27 стран ЕС «единогласно признали право Израиля на самооборону, осудили террористическую атаку и громко заявили, что террору нет оправдания».

«Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами — с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада — или с Москвой, Тегераном, "Хамасом" и "Хезболлой". Ответ должен быть ясен»,— считает вице-президент ЕК (цитата по «РИА Новости»).

Маргаритис Схинас при этом признал, что Турция является ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе в таких областях, как иммиграция и торговля. Но он также раскритиковал Анкару за то, что она не присоединяется к антироссийским санкциям.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и главой Палестины Махмудом Аббасом. 11 октября Турция начала переговоры с «Хамасом» об освобождении заложников.

О развитии конфликта — в материале «Ъ FM» «Израиль и Палестина обмениваются ударами».

Лаура Кеффер