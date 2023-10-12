Гладков: на подлете к Белгороду сбит БПЛА

В Яковлевском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник уничтожили на подлете к Белгороду.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,— написал господин Гладков в Telegram.

На фоне российской военной операции на Украине в регионе действует режим высокого уровня террористической опасности. 12 октября в частном секторе на юго-западе Белгорода сбитый беспилотник привел к взрыву. В результате погибла пара и их 4-летний ребенок.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер