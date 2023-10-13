В Москве арестован фигурант дела об избиении до смерти мужчины у «Афимолла»

Пресненский суд Москвы арестовал 20-летнего Кирилла Сорокина, который обвиняется в избиении до смерти мужчины у торгово-развлекательного центра «Афимолл» в районе «Москва-Сити». Об аресте подозреваемого сообщает столичное следственное управление Следственного комитета России.

Господин Сорокин пробудет под арестом как минимум до 11 декабря. Как сообщает msk1.ru, молодой человек был ранее судим трижды по ст. 162 УК РФ за разбой, но судимости с него были сняты.

10 октября прокуратура Москвы сообщила о гибели 36-летнего мужчины в ходе драки у ТРЦ «Афимолл». По данным ведомства, мужчина был избит до смерти в ходе «бытового конфликта, переросшего в драку». Позднее прокуратура отчиталась о задержании подозреваемого. В отношении задержанного Кирилла Сорокина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Максимальное наказание, которое может ему грозить — 15 лет лишения свободы.

Александр Кислов