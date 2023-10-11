В Москве в результате драки у ТРЦ «Афимолл» был убит мужчина

Прокуратура Москвы сообщила об убийстве около торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной в ходе бытового конфликта. Как пишет Telegram-канал 112, инцидент проихошел около ТРЦ «Афимолл» в районе «Москва-Сити».

Как уточняется в сообщении прокуратуры, 20-летний уроженец Киселевска нанес удары 25-летнему и 36-летнему мужчинам. В результате последний скончался. Позднее надзорное ведомство сообщило о задержании подозреваемого в убийстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

Telegram-канал 112 сообщает, что погиб 36-летний Николай Мищенко. Отмечается, что недалеко от «Афимолла» у него возник конфликт, который перерос в драку. В ходе драки Николай Мищенко получил черепно-мозговую травму. Он скончался на месте.

Александр Кислов, Лусине Баласян