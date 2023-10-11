Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве в результате драки у ТРЦ «Афимолл» был убит мужчина

Прокуратура Москвы сообщила об убийстве около торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной в ходе бытового конфликта. Как пишет Telegram-канал 112, инцидент проихошел около ТРЦ «Афимолл» в районе «Москва-Сити».

Как уточняется в сообщении прокуратуры, 20-летний уроженец Киселевска нанес удары 25-летнему и 36-летнему мужчинам. В результате последний скончался. Позднее надзорное ведомство сообщило о задержании подозреваемого в убийстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

Telegram-канал 112 сообщает, что погиб 36-летний Николай Мищенко. Отмечается, что недалеко от «Афимолла» у него возник конфликт, который перерос в драку. В ходе драки Николай Мищенко получил черепно-мозговую травму. Он скончался на месте.

Александр Кислов, Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...